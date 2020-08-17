شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي من أبناء صعدة يسطو على أرض تابعة لسنحان ويهدد مشائخها بقوة السلاح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بسط قيادي حوثي بالقوة على أرض تابعة لقبيلة سنحان بمحافظة صنعاء متوعدا مشائخها بقوة السلاح بعد محاولتها منعه من التوسع في مديرية سنحان المحتلة .

وقال أحد المشايخ للمشهد اليمني اليوم الأحد أن قيادي حوثي من أبناء محافظة صعدة مسقط رأس زعيم المليشيا الحوثية قام بالسطوا على أراضي واسعة تابعة لقبيلة سنحان جنوب العاصمة صنعاء وقام بالبناء عليها بالقوة وهو ما أثار حفيظة أبناء سنحان وخاصة رجال مشايخ القبيلة .

وأضافت المصادر أن الحوثيين غيروا طريقة تعاملهم مع رجال القبائل في مديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء بعد أن سحبت المليشيا السلاح من المديرية والذي كان يكفي لاستعادة النظام الجمهوري لكن القبيلة وغيرها من قبائل الطوق لم تكن تمتلك الشجاعة للوقوف الحاسم في وجه المليشيا و الاستجابة للرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد اشعاله الإنتفاضة المسلحة ضد المليشيا في ديسمبر 2017م .

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي قام بتطويق رجال مشائخ سنحان في حرم الأرض المنهوبة في منطقة التعاون والتي تتوسط قريتي ضبوه وقرى وادي

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الاجبار في أطراف القبيلة والتي تحد العاصمة صنعاء من جهة الجنوب أثناء اجتماعها به بعد محاولة الاخيرة إقناع الحوثي العدول عن قراراته كون الأرض تتبع القبيلة لكن دون جدوى .

ووضحت المصادر أن هذه الأرض تبلغ مساحتها فوق أربعة آلاف لبنة وقام الرئيس السابق صالح والذي ينتمي إلى نفس القبيلة بحجز هذه الأرض لبناء جامعة سنحان والقريبة من صنعاء والتي سيستفيد منها غالبية الساكنين بالعاصمة .

وبينت المصادر أن الأرض والتي يسيل عليها لعاب القيادات الحوثية نظرا لارتفاع سعرها واطلالتها على شارع المائة أكبر شارع تجاري في صنعاء في المستقبل القريب جعلت القيادات الحوثية ببناء مباني لها بالقوة .

وارهقت المليشيا قبيلة سنحان وغيرها من قبائل الطوق بعد استغلالها لتحالفها المشؤوم مع الرئيس صالح للزج بأبناء القبائل في حرب فاشلة في الحدود اليمنية السعودية والتي أوكلت مهمة الحرب فيها لقبائل صنعاء وقتل الآلاف من أبناء المحافظة وارهاق القبائل في الحزن وقتل الشباب الثائر بعد تقديمهم لقمة سائغة للطيران حتى تكون غير قادرة على تشكيل أي خطر على حكمهم في المستقبل بالإضافة الى سحب السلاح الذي كان يحتفظ به صالح في حدود العاصمة صنعاء وخاصة بسنحان.