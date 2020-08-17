شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن السيطرة على مواقع جديد بالقرب من مركز محافظة الجوف ومعسكر اللبنات الاستراتيجي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، أنها تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية سيطرة على عدد من المواقع بجبهة الجدافر شرقي الحزم.

وقال رئيس عمليات المنطقة السادسة، العميد الركن نبيل المقرمي، إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة شنت هجوما على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الجدافر".

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وأضاف المقرمي في تصريح له، أن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع في الجدافر، والسيطرة النارية على خط امداد المليشيا لمعسكر اللبنات الاستراتيجي".

وأكد رئيس عمليات المنطقة السادسة، أن المعارك أسفرت عن مقتل عدد من عناصر المليشيا وجرح آخرين بالإضافة إلى اعطاب عربتين واستعادة طقم عسكري وأسلحة خفيفة ومتوسطة.

وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة ومتواصلة منذ عدة أيام بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من الطرفين اغلبهم الحوثيين.