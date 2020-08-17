شكرا لبحثكم عن خبر غرامة ”200” الف ريال لمن يطلق النار في المناسبات في احدى مديريات وادي حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر مدير عام مديرية القطن بمحافظة حضرموت عبداللطيف النقيب قرارا بغرامة مالية لمن يطلق النار في المناسبات عامة .
جاء ذلك في وثيقة حصل عليها " المشهد اليمني" موجهة لمدير امن مديرية القطن حيث وجه النقيب بمنع اطلاق النار في المناسبات ومن يخالف ذلك يتحمل غرامة مالية قدرها 200 الف ريال يمني .
ولاقت تلك الخطوة ترحيبا كبيرا من المواطنين مبدين سعادتهم بتلك الخطوة التي اقدم عليها مدير عام المديرية .
وتشهد المدن اليمنية اطلاقا للنار في كافة المناسبات ماتسبب في عشرات الموتى والجرحى نتيجة للرصاص الراجع .
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