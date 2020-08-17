شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف زوجة مغترب يمني وخنق شقيقها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، باختطاف زوجة مغترب يمني وخنق شقيقها؛ في جريمة بشعة تضاف إلى مسلسل الجرائم التي تشهدها محافظة إب.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أنه تم العثور على جثة طفل في الثانية عشرة من عمره، ويدعى رعد عبده عبدالله الزنداني، مقتول خنقا فى وادى اللحج بمدينة إب بعد اختطافه يوم أمس وشقيقته المتزوجة، بمنطقة عياد القريبة من خط الثلاثين؛ و التي لا يعرف مصيرها حتى الآن.

وبينت المصادر بأن الأهالي عثروا على الطفل الذي ينتمي الى قرية المشاعبة، بعزلة ميتم، مقتول خنقا بمنطقة الجباجب.

ولفتت المصادر الى أن شقيقته العشرينية المتزوجة من مغترب يمني مسافر في السعودية، منذ أكثر من عام لم يعرف مصيرها، وتعيش مع أهل زوجها؛ أم زوجها و أخته.

ونوهت المصادر بأنه حصل خلاف بينها وبين عمتها (أم زوجها)و أخت زوجها؛ ما دفعها إلى الاتصال بوالدها الذي استجاب فورا و أرسل شقيقها الطفل لياخذها إلى منزل والدها، لكن الطفل شقيقها لم يعد و وجد مقتولا اليوم عند محطة الدعيس، بمنطقة الجباجب.

وذكرت المصادر بأن أسرة الطفل والفتاة باشرت بقطع الخط لساعات قبل افتتاحه من قبل حملة أمنية، فيما البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية وأخذ عمتها و أخت زوجها للتحقيق معهن.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وسرقات وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.