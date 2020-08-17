شكرا لبحثكم عن خبر هجوم معاكس وغير متوقع.. الجيش والمقاومة يشنو هجومًا مباغتًا على الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات الجيش الوطني منسودة برجال القبائل هجوما مباغتا على مواقع المليشيات الحوثية في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر ميدانية، إن وحدات من الجيش الوطني مسنودة بالمقاتلين من أبناء قبيلة "مراد" شنو هجوما على مواقع المليشيات الحوثية في جبهة "قانية" بالبيضاء.

وأضافت، أن معارك عنيفة أندلعت صباح اليوم الأحد، بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بين الجيش والحوثيين في جبهة قانية، وسط استمرار المواجهات حتى هذه اللحظة.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني وقبيلة مراد، كبدت المليشيات الحوثية في جبهة قانية خسائر فادحة في الارواح والعتاد، وسقط خلال الساعات الماضية العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح.