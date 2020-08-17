شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تكشف عن سبب عدم تمكنها من التقدم في مأرب ...وناشطون يتحدثون عن انتحار للجماعة على اسوار المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف محافظ مأرب المعين من قبل مليشيات الحوثي محمد علي طعيمان سبب عدم تمكنهم من التقدم في معارك محافظة مأرب. وبررطعيمان عدم تمكن قواتهم من التقدم بأن قواتهم تراعي في تقدمها البطيء مصالح المواطنين والمنشآت الحيوية في المحافظة على حد تعبيره . وتوعد طيعمان بحسم المعركة في مأرب خلال ساعات حد وصفه . وتحدث طعيمان، إن قوات جماعته الإرهابية تسيطر حالياً على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن). Advertisements وزعم طعيمان لجوء الحكومة الشرعية لوساطات إقليمية في محاولة لمنع تقدم قوات الحوثيين حسب وصفه . وسخر ناشطون من تصريحات طعيمان مؤكدين ان المليشيا الحوثية تلجأ للكذب على اتباعها للزج بهم في محارق المعارك في مأرب. مؤكدين انه وقبل كل معارك الحوثيين تعمل الجماعة على الكذب للزج بالمغرر بهم في المعارك مستخدمة الحرب الاعلامية للترويج لكذبها المعتاد . وكانت مصادر محلية من محافظة صنعاء تحدثت عن وصول عشرات الجثث وعشرات الجرحى من مقاتلي الحوثي الى مستشفيات العاصمة صنعاء ما يثبت عن انتحار للجماعة على اسوار محافظة مأرب التاريخ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تكشف عن سبب عدم تمكنها من التقدم في مأرب ...وناشطون يتحدثون عن انتحار للجماعة على اسوار المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.