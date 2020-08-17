شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الحوثيين يواجهون محرقة في محاولتهم الهجوم على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد محافظة مأرب معارك ضارية يخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ضد مليشيات الحوثي وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.

وقالت مصادر ميدانية ان ميليشيا الحوثي الإنقلابية ينتحرون على حدود مأرب وان قتلاهم بالمئات حسب الأحصائيات التي وصلت الى المستشفيات التي تحت سيطرتهم ولا تزال عشرات الجثث متناثرة في صحاري وشعاب محافظة مأرب .

واضافت المصادر ان ميليشيا الحوثي واجهوا اليوم محرقة لا مثيل لها على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واغتنام وحرق أطقم عسكرية للمليشيات في جبهة النضود الصبايغ في حدود مأرب الجوف.

وبالتزامن مع شدة المعارك ومحاولة الحوثيين الانتقام واصلت الميليشيا إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المسيرة تجاه المدنيين والأعيان المدنية في عدوان سافرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومخالف للقانون الدولي الإنساني.

و هز إنفجار عنيف، مساء اليوم ، معسكر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب.

وقال شهود عيان ان الانفجار الذي يعتقد انه ناجم عن صاروخ باليستي هز مدينة مأرب واسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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