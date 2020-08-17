شكرا لبحثكم عن خبر توجيه جديد لـ ”الميسري” بشأن الجوازات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال اليمنية المعترف بها، المهندس أحمد الميسري، اليوم الأحد، توجبها لرئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإستئناف العمل في جميع الإدارات والفروع التابعة لها في عموم المحافظات المحررة؛ وفقا لعرض تقدمت به رئاسة المصلحة.

و وفقا لوكالة "سبأ" بنسختها الشرعية؛ جاءت توجيهات الميسري لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإعادة فتح الفروع وإعادة العمل بها عقب تعليق العمل فيها لفترة سابقة، ضمن خطوات وزارة الداخلية للحد من التجمعات ودعم العزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

و بحسب التوجيهات، فان العمل سيبدأ غداً الاثنين 17 أغسطس الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تنظم العمل وعدم الازدحام، من خلال اتخاذ آليات تنظم ذلك والتنسيق مع الجهات الصحية بالمحافظات للتعاون بالوسائل الصحية والوقائية الممكنة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والموظفين والعاملين وتقديم الخدمة للمواطنين دون أي معاناة وبكل يسر وسهولة.

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