محافظتان يمنيتان ينفردان بإصابات ووفيات ”كورونا” دون ”تعافي”

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يزيد بن سلمان - شبوة - انفردت محافظتان يمنيتان، اليوم الأحد، بإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ ومواجهة الوباء التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها عشر حالات بمحافظة حضرموت، وحالة واحدة بمحافظة شبوة.

ونوهت بتسجيل حالتي وفاة بحضرموت، و عدم تسجيل أي حالة شفاء لهذا اليوم.

و يرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى ألف و “869” حالة، منها (530) وفاة و (1013) تعافي.

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