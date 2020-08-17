شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن..ضابط موالي للشرعية يكشف عن " طعنة غادرة" تعرض لها الجيش الوطني في أهم جبهتان استراتجيتان ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر "محمد محمود حاتم " وهو ضابط في الجيش الوطني تغريدة تحدث فيها عن طعنة غادرة تعرض لها الجيش الوطني في جبهتي " نهم وحزم الجوف " مبديا استغرابه من عدم الكشف عما حدث حتي اليوم.
""الخليج 365"" ينشر نص التغريدة :"الجيش الوطني تعرض لطعنة غادرة في معركة نهم وحزم الجوف وقد مر مايقارب الـ5 اشهر تقريباً على تلك المعارك والى الان لم يكشف شيء".
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