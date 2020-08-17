شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر قبلية تحسم الشكوك وتكشف حقيقة سقوط "12" مديرية بمأرب بقبضة الحوثيين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية بمأرب حقيقة ادعاءات ميلشيا الحوثي بالسيطرة على"12"مديرية من مديريات محافظة مأرب. وأكدت المصادر أن الحوثيين فشلوا في كافة محاولاتهم لتوسيع مناطق تمركزهم القائمة في مأرب واحبط الجيش والقبائل هجمات مكثفة استهدفت الاقتراب من محيط عاصمة المحافظة . . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

واشارت الى ان المعارك المحتدمة تسببت في خسائر فادحة للميلشيا التي تعاني من انهيارات نفسية ومعنوية في صفوف عناصرها جراء الفشل المتكرر في تحقيق اي تقدم بمأرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مصادر قبلية تحسم الشكوك وتكشف حقيقة سقوط "12" مديرية بمأرب بقبضة الحوثيين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.