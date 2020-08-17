وردنا الآن : معارك طاحنة على تخوم مدينة مأرب وهذا ماحصل لقوات الفار هادي

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة، الأحد، بين قبائل الدماشقة المدعومة من قوات الامن التابعة لحزب الاصلاح من جهة، وقبائل آل حتيك ومسلحين قبليين من جهة أخرى ، في مديرية الوادي بمحافظة مأرب .
وتطالب قبائل آل حتيك ومسلحين قبليين بالتحقيق في مقتل أسرة ال سبيعان ونهب ممتلكتهم , ومعاقبة المتورطين في الحادثة .
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وقالت مصادر قبلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قبائل ال حتيك وقبائل الدماشقة المسنودة بقوات الأمن الخاصة في مديرية الوادي ، بسبب تجاهل السلطات في مدينة مأرب لمطالب التحقيق في حادثة مقتل أسرة آل سبيعيان.
وأضافت المصادر، بأن آل الحتيك تعهدت باستمرار القتال ضد قوات الشرعية في مأرب حتى يتم الثأر لدماء آل سبيعيان من القتلة حد وصفها.
واوضحت المصادر بأن الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الدماشقة والقوات الأمنية ، فيما قتل فهد علي محمد هادي الحتيكي من طرف قبائل ال حتيك.
وكانت قبائل آل حتيك قد أمهلت في وقت سابق، السلطات في المحلية مأرب مهلة التحقيق في حادثة آل سبيعان وتقديم مرتكبيها للقضاء، متوعدة بالثأر لها.
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