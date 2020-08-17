شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يلخص قصة "الانفصال" بسطور مختصره، وهذا ما قاله والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لخّص الكاتب الصحفي ’’فتحي بن لزرق’’ قصة ’’الانفصال’’ في سطور مختصرة، كشف فيها الحسابات الخاطئة لـ’’الانفصاليين’’ الذين كرروا نفس أخطاء الماضي وخيباته، بإقصاء إخوانهم وتشريدهم وتصفية حسابات معهم.
وقال ’’بن لزرق’’ إنه "عقب العام 2015 ظن بعض الجنوبيين أن الجنوب بيدهم وان الانفصال حان وقته وتحقق.
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وأضاف: "سارَعوا واخرَجوا مافي جوفهم واقصوا اخوانهم وشردوهم وصفوا حسابات معهم وكرروا نفس اخطاء الماضي وخيباته".
وتابع: "كانت الحسبة خاطئة لذلك كانت النتيجة صادمة".
واختتم قائلا: "انفض الجمع عن مشروع الإنفصال هذه قصة الانفصال بسطور مختصرة".
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