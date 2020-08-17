شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب : هجوم مفاجئ في وسط المدينة من 3 محاور رئيسية .. واشتعال حدث عسكري غير متوقع على أطراف المدينة وسط انفجارات عنيفه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفّذت قوات الحوثي خلالَ الساعات الماضية عملياتٍ وصفت قبلياً بالناجحة والمهمة على خُطَى تحرير ما تبقى من جيوب بمدينة مأرب. واوضحت مصادر عسكرية تنفيذَ قوات الحوثي هجوماً على المدينة من ثلاثة محاور، أولها انطلقت من مفرق الجوف وصولاً إلى وادي اللسان والثانية في جبهة هيلان وصولا إلى الكسارة أما المحور الثالث فقد ضم جبهة المخدرة الضيم وصولا إلى الرخيم.. وتمكّن الحوثيون، وفق الأنباء الاولية، من السيطرة على جبال برقاء الخليلة ومنقذه وشلة شرقي الجوف وصولاً إلى جبل لصابغ التابع اداريا لمديرية الوادي في عبيدة. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

على الصعيد ذاته، أكدت المصادر مقتلَ وجرح العشرات من مسلحي مايسمى بالشرعيه بهجوم استهدف تجمعهم في مطرح نخلا. ولم يُعرف ما إذا كان الهجوم ناتجاً عن غارة جوية أم صاروخ بالستي.. وكانت طائرات التحالف كثفت غاراتها على مناطق متفرقة من مأرب خصوصاً صرواح التي تعرضت، وفق مصادر قبلية، لأكثر من 9 غارات.

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