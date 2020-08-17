شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب : دولة عربية تقوم بحرق مبنى" السفارة الإماراتية ".. شاهد كيف تحولت بعد إضرام النار ! .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أضرم محتجون ليبيون النار بمبنى السفارة الإماراتية بالعاصمة طرابلس، تعبيرا عن رفضهم لقرار أبوظبي بتطبيع كامل علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي. وأظهرت الصور المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الآثار التي خلفتها عملية الحرق بمبنى السفارة الإماراتية بالعاصمة الليبية طرابلس، والأضرار المادية بالمكان. Advertisements والخميس، أعلن ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي". ولاقى الإعلان رفضا وغضبا فلسطينيا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي، والتزام دول عربية عدة الصمت تجاه القرار الإماراتي، فيما رحبت مصر والبحرين وسلطنة عُمان باتفاقية التطبيع.

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