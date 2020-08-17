شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة شمس الكويتية بفيديو فاضح جديد .. ارتدت ملابس عارية واظهرت مناطقها المثيرة بوصلة رقص وهي سكرانة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً واسعاً بفيديو رقص نشرته على حسابها في سناب شات، تزامناً مع كارثة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت .

وظهرت شمس وهي تتراقص وتستعرض مفاتنها أمام الكاميرا، وكانت ترتدي فستاناً فاضحاً . وفق متابعيها

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واعتبر البعض أن شمس ظهرت في المقطع وهي “سكرانة”.حسب تعبيرهم

واستغرب آخرون نشرها الفيديو بينما قلوب العرب مع الشعب اللبناني الذي ما زال يلملم جراحاته بعد الفاجعة التي ألمّت به .

وخلّف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 154 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.