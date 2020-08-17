شكرا لبحثكم عن خبر اشتهر ب ” أهوى اليمانية” ...وفاة الفنان اليمني القدير علي الصقير في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي في ساعة متأخرة من مساء السبت واحد من رواد وناشري الأغنية اليمنيه بالخليج العربي في بيته بالمملكة العربية السعودية .

حيث أفاد مصدر خاص "للمشهد اليمني" أن الفنان اليمني الكبير علي الصقير ( علي الكثيري) توفي في بيته بمدينة جدة السعودية بعد معاناة مع المرض .

وقال المصدر إن الصقير والذي ولد في حضرموت وبدأ الغناء وتعلم الموسيقى فيها قبل أن يغادرها إلى مدينة جدة السعودية ليستقر فيها ويحصل على الجنسية السعودية يعد واحدا من أهم رواد الأغنية اليمنية بالخارج .

وللصقير عدد من الاغاني الشهيرة التي يتغنى بها الجمهور اليمني من أهمها اغنية اهوى اليمانية وعاده صغير يربونه وغيرها .