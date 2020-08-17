مصرع مشرف حوثي بعد شهر من قيامه بقتل مزارع يمني ”وثوره” قبل صلاة الجمعة أمام أعين زوجته وبناته

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بمصرع مشرف حوثي بعد شهر من قيامه بقتل مزارع يمني ”وثوره” قبل صلاة الجمعة أمام أعين زوجته وبناته، بمحافظة إب.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من قتل المشرف الحوثي المدعو عبدالوهاب الشامي عقب رفضه تسليم نفسه أثناء محاولة القبض عليه، وقيامه بإطلاق النار عليها.

ونوهت المصادر بوقوع اشتباكات أدت إلى مقتل المتهم الشامي بقتل المزارع حمود علي قاسم من أبناء قرية الجمل، عزلة الضاحيتين مديرية حبيش، وسط أرضه و أمام زوجته وبناته وزوجات أولاده في العاشر من يوليو الماضي؛ بخمس رصاصات قبل صلاة الجمعة، بعد أن قامت زوجة المزارع المجني عليه برميه بأحد الاحجار الصغيرة على رأسه، حين كان القاتل ينازع المجني عليه على ملكية تلك الارض التي اشتراها المجني عليه من أسرة "بيت الصديق" بمعرفة جميع أهالي المنطقة.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وسرقات وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.

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