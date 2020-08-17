شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يشن هجوم جديد على تمركزات مليشيا الحوثي شرق صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن إحراز تقدم جديد في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش ورجال القبائل شنوا هجوما على مواقع تتمركز فيها المليشيا في جبهة نهم ومرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية.

وأكد المصدر تحرير عدة مواقع مهمة في نهم وصلب عقب مواجهات عنيفة مع المليشيا التي لاذت عناصرها بالفرار من المواقع المستهدفة بالهجوم بعد تكبدها قتلى وجرحى.

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية استهدفت خلالها مواقع وتجمعات المليشيا، كما تمكنت الدفاعات الجوية للجيش من إسقاط طائرة مسيّرة للمليشيا في الجبهة ذاتها.

يأتي ذلك، فيما تعرضت مجاميع حوثية في وقت سابق لكمين محكم بجبهة نهم، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرها.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة، نشر مساء أمس، مقطع فيديو يوضح لحظة استدراج مجاميع من المليشيا الحوثي، في جبهة نجد العتق والإجهاز عليهم.

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