فلكي يمني يعلن عن أول أيام العام الهجري الجديد

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فلكي يمني، اليوم الأحد، عن أول أيام العام الهجري الجديد.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بلاغ أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن " الحسابات الفلكية تؤكد غروب قرص القمر بعد غروب قرص الشمس على غرب اليمن يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020 م بحوالي 33 دقيقة و عليه يكون اليوم التالي الخميس 20 أغسطس 2020 هو بداية شهر محرم بالحساب الفلكي (بداية العام الهجري الجديد 1442 هجرية)".

وأشار الشوافي "الى معيار الرؤية بالعين فان الهلال مساء يوم الاربعاء قد يكون أقرب الى أن تتعذر رؤيته من مطالع الجمهورية اليمنية و لكنها ليست مستحيلة مع إمكانية رؤيته من الدول التي تقع إلى الغرب من اليمن، و أما في مغرب اليوم التالي (الخميس) سيكون الهلال واضحا للعيان اذا كانت السماء خالية من السحب و يغرب بعد غروب الشمس بأكثر من 80 دقيقة".

وتعتمد اليمن معيار الرؤية بالعين والحساب الفلكي.

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