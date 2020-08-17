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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور العثور على طفل حديث الولادة في مكب النفايات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عثر شباب من مديرية كريتر على طفل حديث الولادة أثناء مرورهم بجانب مسجد أبان تم انتشاله من بين القمامة في مكب النفايات .
وقال الشباب انهم عثروا على الطفل وهو على قيد الحياة وقاموا على الفور بإسعافه إلى مستشفى الصين للإطمئنان على صحته .
ومن ثم قاموا بتسليمه إلى شرطة كريتر لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هكذا حالات .
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