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الحوثي يتحدث عن حوار مباشر مع السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

كشف القيادي محمد علي الحوثي في تصريح جديد له اليوم الاحد , عن اجراء حوار مباشر مع السعودية .

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وقال الحوثي في تصريح لقناة الجزيرة ان جماعته في حوار مباشر مع السعودية ولكن ان ما جرى من اتصالات لا يرقى إلى مستوى التفاوض.

واكد الحوثي في حديثه ان الحرب بين جماعته وبين السعودية مفتوحة حتى توقف السعودية الحرب .

وعن المسار التفاوضي مع الامم المتحدة قال القيادي محمد علي الحوثي , ان على المبعوث الأممي تغيير طريقته في التفاوض إذا أراد النجاح في الملف اليمني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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