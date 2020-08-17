شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتحدث عن حوار مباشر مع السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف القيادي محمد علي الحوثي في تصريح جديد له اليوم الاحد , عن اجراء حوار مباشر مع السعودية .

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وقال الحوثي في تصريح لقناة الجزيرة ان جماعته في حوار مباشر مع السعودية ولكن ان ما جرى من اتصالات لا يرقى إلى مستوى التفاوض.

واكد الحوثي في حديثه ان الحرب بين جماعته وبين السعودية مفتوحة حتى توقف السعودية الحرب .

وعن المسار التفاوضي مع الامم المتحدة قال القيادي محمد علي الحوثي , ان على المبعوث الأممي تغيير طريقته في التفاوض إذا أراد النجاح في الملف اليمني.