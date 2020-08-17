شكرا لبحثكم عن خبر بعد احتكارها للسوق .. مواطنون يشكون من ارتفاع أسعار تذاكر الخطوط اليمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار تذاكر السفر للذهاب أو الإياب على الخطوط الجوية اليمنية وصعوبة استعادة قيمتها وخاصة بعد تفشي جائحة كورونا، مطالبين توضيحا رسميا لسبب الإرتفاع في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنين المغتربين جراء إغلاق المطارات والحظر الشامل في معظم بلدان العالم.

وقال مواطنون للمشهد اليمني اليوم السبت أن ارتفاع الأسعار يشمل الأطفال وأن اليمنية تستغل احتكارها للسوق بسبب الحرب الدائرة في اليمن وحاجة الناس للعودة لأرض الوطن وهو ما يتسبب في إرتفاع تكاليف السفر على كاهل المواطنين .

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وأضافوا القول أنهم كانوا قد حجزوا للسفر على متن طائرات الخطوط الجوية اليمنية لكن رحلاتهم ألغيت بسبب جائحة كورونا وبعد محاولتهم استعادة قيمة التذاكر بسبب عدم السفر لكنهم فوجئوا بخصم 55 دولار على الراكب بينما لا تتجاوز الخصميات الأربعين الدولار على أغلبية الطيران .

وأكدوا القول ان هناك تكاليف أخرى على كاهل المسافرين وخاصة المغتربين والذين أصبحوا غير قادرين على العودة او زيارة اليمن منها قيمة الفيزه والتي تتراوح ما بين 50 _ 60 دولار بالإضافة إلى غرامات وغيرها .

هذا وأصبح السفر إلى اليمن مكلف ماديا ومتعب بسبب عدم التشغيل إلى جميع المدن اليمنية وخاصة القابعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية وهو ما يتطلب السفر لثلاثة أيام على الأقل وخاصة المغتربين في الدول الغربية .