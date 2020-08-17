الحاكم العسكري الحوثي يجوب سنحان بالخيول التابعة للرئيس صالح ويتنزه في سد سيان

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يزيد بن سلمان - شبوة - جاب الحاكم العسكري الحوثي في سنحان عدد من المناطق وسط مديرية سنحان المحتلة بالخيول التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح وتنزه في سد سيان جنوب العاصمة صنعاء .
وقال شهود عيان لـ"المشهد اليمني" اليوم السبت أن القيادي الحوثي أبو آدم والذي ينتمي إلى محافظة صعدة جاب بسبعة خيول عربية أصيلة تتبع الرئيس السابق صالح مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .
وأضافت المصادر أن الحوثيين منعوا المواطنين من تصوير الخيول والتي تحيط بالحاكم العسكري مع العشرات من العناصر الحوثية المرافقة له من أبناء قبيلة سنحان التابعين للميليشيا الحوثية .
وأكدت المصادر أن الحوثيين فرضوا عدد من العناصر الحوثية التابعة لهم أغلبهم من أبناء المنطقة لفرض الأغاني والزوامل الشعبية ومنع بقية الأغاني على القوارب والتي يتم استثمارها في السدود بالمنطقة .
الجدير ذكره أن الحوثيين يمارسون ضغوطات كبيرة على ابناء المنطقة بعد مقتل الرئيس السابق صالح والذي غدر به أبناء المنطقة خوفا من الميليشيا ومن أبرز هذه الضغوطات الابتزاز في النقاط العسكرية بهدف الجباية على كل شيء حتى أثناء مغادرة الحيوانات (الاغنام- الحمير - الأبقار)تحت إسم رسوم عبور لصالح المشرفين بالقوة .
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