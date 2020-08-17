شكرا لبحثكم عن خبر إنهيار صخري في شلال الأهجر يودي بحياة شابين ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي شابان من مديرية الطويلة حتفهما ، أثناء تنزهما في شلال الأهجر في محافظة المحويت.

قال سكان محليون لـ"المشهد اليمني" أن الشابين يحيى محمد مصلح النصيري و عبدالجليل راجح القطيبي تعرضا لإنهيار صخري في أحد كهوف المنطقة، توفيا على إثره مباشرةً قبل وصول النجده لهما.

وفي تفاصيل الحادثة ،كان الشابين قد توجها بدراجتهما الناريه ناحية شلال الأهجر المجاور لمنطقتهما مديرية الطويلة ، صباح الجمعة حاملين معهم الغداء والقات للترويح عن نفسيهما والإستمتاع بالطبيعة الخلابه ولم يعلما أن تلك النزهة هي الأخيرة لهما .

و بعد أن أكملا النزهة والسباحه تناولا الغداء وذهبا إلى عرض الجبل لتناول القات عصراً وهطلت أمطار فذهبا إلى الإختباء في كهف قريب من مجلسهم.

إلا أنه بعد حوالي دقائق من دخولهم الكهف تساقطت الصخور عليهم بصورة مفاجئة ولن يسمع لهم صوت بعدها.

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وأسرع الأهالي في محل بيت القساس لإنقاذهم عندما رأو الإنهيار المفاجئ للجبل لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذهم كون الصخور كبيرة ولم يبق سوى الدراجه النارية التي كانت تقلهم بالقرب من الجبل.

وناشد أهالي المنطقة السلطات المختصة والمنظمات الإغاثه إلى إنقاذ السكان من كارثة وشيكة تتمثل في صخورآيلة إلى السقوط من نفس الجبل قد تمحي قرية المحجر.

محذرين الزوار لمنطقة الشلال بالإبتعاد عن هذه الصخور لان الجبل يعاني من التساقط والتشقق والانهيارات المتتالية خوفاً من تكرار المآسي التي قد حدثت.