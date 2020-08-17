شكرا لبحثكم عن خبر بعد ثلاثة أشهر على مقتله... لا تزال أسرته تبحث عن الإنصاف في محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكى أهالي المغدور به ربيع محمد قاسم في محافظة إب من محاولات تمييع قضية مقتل ولدهم وإطالتها والتلاعب بها منذ ثلاثة أشهر .

وكان المغدور قد قتل في ظروف غامضة، في 22 من رمضان بعد صلاة العشاء في حوش الجامع بمنطقة الأفيوش مذيخرة في محافظة إب.

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وقال والد القتيل لـ"المشهد اليمني" إن القضية لا تزال مفتوحة ولم تستكمل إجراءاتها في النيابة، أو إصدار أي قرار اتهام بالقتلة .

ويذكر أن النيابة سبق وطلبت بعض المتهمين والشهود لاستكمال التحقيقات حسب أقوال عدل المنطقة ، إلا أنهم يتهربون من الحضور كونهم من ذوي السلطة والمال في المنطقة .

وأكد عدل المنطقة أن أسرة القتيل مواطنين لا يمتلكون المال للشريعة وتطويل القضية للقصاص لدم إبنهم، فكل فلس يخرجونه لصالح القضية هو من قوت أطفالهم .

وطالبت أسرة المقتول رئيس النيابة أن يواصل تعاونه بعد أن تعاون سابقاً بالنظر للشكوى، متمنين أن يسعى لطلب الجناة وسرعة التحقيق في القضية واحالتهم للقضاء لتحقيق العدل والقصاص لإبنهم المغدور به.

وتشهد محافظة إب والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عشرات الجرائم الجنائية، في ظل انفلات أمني ترتفع وتيرته يوم إثر يوم.