أهالي الممدارة يطالبون بإصلاح شبكتي "عدن نت" و"يمن موبايل"

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يزيد بن سلمان - شبوة - شكا عدد من المواطنين في منطقة الممدارة بالعاصمة عدن انقطاع تام لخدمة "عدن نت" و شبه تام لشبكة يمن موبايل.

وقال المواطنون في رسالة بعثوها أن خدمة عدن نت وشبكة الاتصالات يمن موبايل انقطعت عنهم بعد تعرض عمود الإرسال المتواجد في سنترال الممدارة إلى صاعقة أثناء الأمطار قبل حوالي ثلاثة أشهر ومازالت إلى حد الآن.

وأكدوا أن انقطاع الخدمة عنهم تسبب في إعاقتهم عن الكثير من الأعمال المُرتبطة بالخدمة.. مطالبين بإصلاح الخلل وإعادة الشبكتين إلى المنطقة بأسرع وقت ممكن.

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