شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري مروع يودي بحياة شابان يمنيان في السعودية ( صورة واسماء ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شابان يمنيان في حادث مروري مروع في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية . وقد تحصلت صحيفة " عدن الغد " على اسماء ضحايا الحادث وهم الشابان " عبدالفتاح الشجاع " و " رشيدالشجاع " . وكان الحادث المروري المروع قد حدث أمس السبت وتم الصلاة على الشابان المقيمان في المملكة العربية السعودية بعد صلاة العشاء وتم دفنهم في جازان .

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