شكرا لبحثكم عن خبر اعلام مليشيا الحوثي يتحدث عن هجوم ناجح لقواته يستهدف مارب من ثلاثة محاور .. تفاصيل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفّذت مليشيا الحوثي خلالَ الساعات الماضية عملياتٍ وصفت قبلياً بالناجحة والمهمة على خُطَى تحرير ما تبقى من جيوب بمدينة مأرب.

واوضحت مصادر عسكرية تنفيذَ مليشيا الحوثي هجوماً على المدينة من ثلاثة محاور، أولها انطلقت من مفرق الجوف وصولاً إلى وادي اللسان والثانية في جبهة هيلان وصولا إلى الكسارة أما المحور الثالث فقد ضم جبهة المخدرة الضيم وصولا إلى الرخيم.



وتمكّن الحوثيون، وفق الأنباء الاولية، من السيطرة على جبال برقاء الخليلة ومنقذه وشلة شرقي الجوف وصولاً إلى جبل لصابغ التابع اداريا لمديرية الوادي في عبيدة.



على الصعيد ذاته، أكدت المصادر مقتلَ وجرح العشرات من مسلحي القبائل بهجوم استهدف تجمعهم في مطرح نخلا.



ولم يُعرف ما إذا كان الهجوم ناتجاً عن غارة جوية أم صاروخ بالستي..



وكانت طائرات التحالف كثفت غاراتها على مناطق متفرقة من مأرب خصوصاً صرواح التي تعرضت، وفق مصادر قبلية، لأكثر من 9 غارات.

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