شكرا لبحثكم عن خبر العثور على طفل حديث الولادة بجانب احدى مدارس مدينة عدن (صورة الطفل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العثور على طفل حديث الولادة بجانب احدى مدارس مدينة عدن ( صورة الطفل) عثر مواطنون فجر الاحد على طفل حديث الولادة في مدينة عدن . وقال شهود عيان انه تم العثور على الطفل في مديرية كريتر بجانب مدرسه الغرباني . Advertisements وقد انتشرت صورة للطفل وهو مازال على قيد الحياة .

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