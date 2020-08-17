الحوثيون يصدرون قرارا جديدا ويكشفون عن تفاصيله

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين اليوم الأحد قرارا بإنشاء المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار. Advertisements وبحسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء فقد اشتمل القرار الذي حمل رقم (74) لسنة 2020م على (14) مادة موزعة على أربعة فصول والتي جاءت موضحة كالتي : الفصل الأول : الإنشاء والتعاريف. الفصل الثاني : الأهداف والمهام والاختصاصات. الفصل الثالث : إدارة المركز . الفصل الرابع : أحكام عامة وختامية. ونصت المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية التابعة للجماعة.

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