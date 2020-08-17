شكرا لبحثكم عن خبر انخفاض غير معهود لأسعار الذهب في اليمن ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انخفضت أسعار شراء وبيع الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2020م، بعد أيام من ارتفاعها بشكل كبير في أسواق الصياغة اليمنية.

آخر تحديث لأسعار الذهب في التعاملات المالية في الأسواق المالية لمحلات الصاغة بالعاصمة صنعاء حسب “الاقتصادي اليمني”

العيار الشراء البيع

سعر جرام الذهب عيار 24 35،800 37،032

سعر جرام الذهب عيار 21 31،500 33،500

سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 31،600 34،000

سعر جرام الذهب التركي عيار 21 31،600 34،500

سعر جرام الذهب الأزوردي عيار 21 31،600 34،500

سعر جرام الذهب عيار 18 25،700 27،700

سعر الحبة الجنية 258،000 253،000

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