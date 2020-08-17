إنتفاضة شعبية تطرد الحوثيين من أمن مديرية بتعز و مراكز حكومية أخرى والمشرف يفر مع مرافقيه .. صورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - انتفض أبناء مديرية شرعب بمحافظة تعز بوجه مليشيا الحوثي التابعة لإيران، السبت في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا. Advertisements وهاجم ابناء منطقة الشجابي، صباح السبت، إدارة أمن المديرية، ودارت اشتباكات مسلحة مع عناصر الحوثي المتواجدة في مبنى أمن شرعب.

وأكدت مصادر محلية ، أن الأهالي تمكنوا من تطهير مراكز المديرية من بينهم مبنى إدارة امن شرعب الرونة والسيطرة عليه بعد ان فرت عناصر مليشيات الحوثي مع المشرف العام للمديرية المدعو علي القرشي عضو برلماني في مجلس الحوثيين، إلى خارج المديرية. وأظهر فيديو وثق لحظات سيطرة الأهالي على مبنى إدارة أمن شرعب الرونة وهم يرددون هتافات ملئ السماء أرحل أرحل لمليشيا الكهنوت الحوثي.

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