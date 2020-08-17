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عدن - ياسمين التهامي - الامارات تنقل قوات جديدة لمعسكر بالقرب من عتق .. والطيران الحربي يحلق في سماء المدينة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ سماء محافظة شبوة صباح اليوم السبت، تحليقا مكثفا لطيران التحالف بالتزامن مع تعزيزات للتحالف وصلت لمعسكر العلم القريب من عتق . وبحسب المصادر فإن طائرات التحالف فتحت حاجز الصوت بالتزامن مع تحرك قافلة عسكرية من معسكر بالحاف جنوب المحافظة الى معسكر العلم الواقع شرق عتق . وقوة التحالف المنقولة هي قوة اماراتية وعادة ما يتم عملية استبدالها كل اشهر . وشملت التعزيزات على مجندين واليات مدرعة .

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