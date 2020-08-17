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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أسرع خلطة تطويل الشعر ضعيها ساعتين ولن تستغني عنها مجربة وفعالة بأقل تكاليف !

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جديد اب برس

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السيدات بالحصول على شعر صحي ولامع وطويل وذلك بسبب دور الشعر الكبير في إظهار جمال المرأة ولكن بسبب تعرض الشعر للعوامل الخارجية وغيرها من المواد الكيميائية يتأثر الشعر بالسلب، ويصبح الشعر متقصف وضعيف وبسبب ذلك تلجأ الفتيات إلى طرق ووصفات طبيعية لاستعادة جمال وصحة الشعر ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم اسرع طريقة لتطويل الشعر فتابعونا. اسرع طريقة لتطويل الشعر البيض. نقوم بوضع بياض بيضة في وعاء ثم نقوم بوضع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة العسل ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر ونتركه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو. تكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين للحصول على شعر طويل ولامع وذلك لأن البيض يحتوي على عناصر ضرورية يحتاجها الشعر للنمو مثل الزنك والحديد والبروتين. ماء الأرز. نقوم بوضع نصف كوب من الأرز في وعاء ثم نقوم بوضع 2 كوب من الماء ونترك المزيج منقوع لمدة 15 دقيقة ثم يصفى وبعد ذلك نأخذ ماء النقع ونقوم بوضعه على فروة الرأس بداية من الجذور وحتى الأطراف. مع تدليك فروة الرأس بحركات دائرية ونترك المزيج على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالماء وشامبو عشبي تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا. يحتوي ماء الأرز على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات المفيدة لنمو الشعر ويحتوي أيضا على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة وقوة الشعر. زيت الجوجوبا. نقوم بخلط ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا مع 2 ملعقة من زيت جوز الهند ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر مع التدليك. نترك المزيج على الشعر لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة. نصائح هامة لزيادة نمو الشعر يجب تناول الغذاء الصحي من أجل الحفاظ على صحة الجسم والشعر ولذلك ينصح بتناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة. يجب عدم الاستحمام بالماء البارد لأنه يقوم بتقيد حركة الشعيرات الدموية التي توجد في فروة الرأس ولذلك ينصح بغسل الشعر بالماء الفاتر. يجب عدم تمشيط الشعر وهو مبلل لأن الشعر في هذه الحالة يكون عرضة للتكسر فمن الأفضل ترك الشعر يجف في الهواء. يجب النوم لمدة 8 ساعات يوميا في المساء وذلك من أجل نمو الهرمونات التي تقوم بتسريع إنتاج الخلايا التي تساعد في زيادة نمو الشعر وطوله. نصائح للحصول على شعر ناعم يجب تدليك فروة الرأس يوميا لتحفيز الدورة الدموية كما يجب عمل حمام زيت للشعر مرة واحدة أسبوعيا. ينصح باستخدام البلسم بعد غسل الشعر الشامبو ويجب عمل ماسك لترطيب الشعر مرة واحدة أسبوعيا. ينصح بقص أطراف كل 8 أسابيع ويجب استخدام مشط خشبي ذو أسنان واسعة لفك تشابك الشعر ومنع تقصفه. ينصح باستخدام شامبو عشبي خالي من المواد الكيميائية. يعد الشعر هو زينة كل فتاة لذا هناك العديد من الفتيات الاتي يبحثن عن منتجات او خلطات طبيعية للعناية بالشعر ولإعطائه لمان وبريق، وهناك العديد من الأطباء الذين ينصحون بتطبيق الخلطات الطبيعية على الشعر لخلوها من المواد الكيميائية التي تؤدي إلى هيشان وخشونة الشعر، ولكن يجب فقط الممارسة على استخدام الخلطة التي تختاريها. وصفة لتطويل الشعر بالثوم نحضر 8 فصوص من الثوم وبصلة متوسطة الحجم ونقوم بفرم المكونات جيدا في الكبة ثم نقوم بتسخين نصف كوب من زيت الزيتون أو زيت الخروع ونقوم بوضع خليط البصل والثوم عليه، ثم نتركه جانبا حتى يبرد وبعد ذلك يصفى ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الزيت ونتركه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.