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عدن - ياسمين التهامي - للرجل والمرأة.. فوائد مذهلة لتناول ملعقة واحدة من العسل على الريق !

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جديد اب برس

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ي عسل النحل على العديد من الفيتامينات المهمة لبناء الجسم، وللبشرة والشعر، كما أنه يحمينا من الأمراض المختلفة، ويحب بعض الأشخاص تناوله على الريق، ولكن هل لتناول عسل النحل على معدة فارغة فوائد؟، لذا من المهم التعرّف على فوائد عسل النحل على الريق للرجيم والجسم والبشرة وللوقاية من أمراض المعدة والقلب. فوائد العسل على الريق للرجيم. أفضل وقت لتناول عسل النحل على الصباح لأن جسمك يكون بحاجة إلى غذاء مفيد يحتوي على الفيتامينات والمعادن، كما يحتاج إلى دفعة من الطاقة، ومن فوائد عسل النحل على الريق للرجيم الآتي: يقلل من السمنة المفرطة يحمي الجسم من تراكم السكر يقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم يساعد تناول عسل النحل على الريق على إنقاص الوزن يحتوي العسل على سعرات حرارية أقل من السكر العادي، لذا فيمكنك أثناء اتباع الرجيم ، استبدال السكر بالعسل * فوائد العسل على الريق للبشرة يرطب البشرة وينعمها يعالج حب الشباب يكسب الجلد المرونة ويحسن من شكل الجلد ويظهره أكثر شباباً يحتوي العسل على مضادات للأكسدة، مما يكسب البشرة النضارة والحيوية اللازمة لها : * فوائد عسل النحل على الريق للجسم ينظم نشاط الجسم، ويحسن من وظائفه يحسن من وظائف الجهاز الهضمي مطهر للأمعاء والمعدة يخفف من الأحماض المترسبة في المعدة يقوي من جهاز المناعة، وهذا يعزز من مقاومة البكتيريا والفيروسات، فالعسل غني بالمعادن والفيتامينات التي تحارب وجود البكتيريا، والعسل غني بمضادات الأكسدة تناول العسل على الريق يحمي من الإصابة بالحساسية الموجودة في الجو في فصل الربيع من فوائد عسل النحل على الريق أنه يمنع الإرهاق والإجهاد الذي نشعر به خلال اليوم ، ويمد الجسم بالطاقة يساعد تناول ملعقة من العسل على الريق على تنظيم عمل الجهاز التنفسي مثل التهابات الحلق، ويخفف من نوبات السعال الشديد : يخلص الجسم من السموم، ويحمي من عدة أمراض، فوجود حمض الستريك في العسل يعمل على تحفيز الكبد على طرد السموم من الجسم، وهذه إحدى فوائد عسل النحل على الريق المذهلة يقلل من مشاكل القلب والأوعية الدموية يقضي على الاكتئاب والتوتر ، فهو يدفع الإنسان للشعور بالاسترخاء، كما أنه يحسن المزاج شفاء سريع للجروح شفاء سريع للحروق، فيستعمل كمعقم لمكان الحرق ومرطب خارجي على سطح الجلد يحمي العين من الحساسية والرمد الحبيبي، والتهابات العين يعالج الأنيميا وأمراض عسر الهضم * فوائد عسل النحل على الريق للمرأة تناول ملعقة من عسل النحل على الريق يفيد المرأة كثيراً ، للأسباب التالية: يحمي عسل النحل من الإصابة بأمراض الرحم يساعد المبيضان على القيام بوظائفهما تناول ملعقة من عسل النحل على الريق أثناء الدورة الشهرية، يسكن الآلام العسل مفيد للمرأة بجميع أنواعه، فإلى جانب فوائد عسل النحل فإن تناول ملعقة من العسل الأسود يحسن وظائف الجهاز التناسلي، ويحافظ على مرونة أنسجة المهبل ورطوبة المهبل طريقة الاستخدام احضري ملعقة من العسل وقومي بإذابتها في كوب من الماء الدافىء، وتناولينها على الريق قبل تناول وجبة الإفطار، لتحصلي على الفائدة الغذائية في العسل * فوائد العسل على الريق للمعدة ملعقة واحدة من عسل النحل على الريق تحمي المعدة من الأمراض وتحسن عمل الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائه على مضادات للأكسدة تقتل الميكروبات التي تهاجم المعدة، لذا فهو علاج وحماية من أمراض والتهابات المعدة، مثل التهاب المعدة والأمعاء البكتيري Gastroenteritis العسل أحد العلاجات الطبيعية لقرحة المعدة المسببة لها البكتيريا وفيروس الروتا Rota virus، ويحارب البكتيريا الملوية البوابية helicobacter pylori ومن فوائد عسل النحل أنه لا يوجد له أضرار جانبية تضر بجدار المعدة، كما أنه يساعد على معالجة الالتهابات والقرحة الناتجة عن بعض الأدوية التي تعالج قرحة المعدة والاثنى عشر مثل Sucralfate العسل يدخل في علاج قرحة المعدة لأن عسل النحل يساعد على معادلة مستوى الأحماض مع الإنزيمات التي تفرزها المعدة أثناء عملية الهضم، هذه الإنزيمات تسبب الأضرار لجدار المعدة، لذلك يعمل العسل على تغذية الأنسجة المحيطة بمنطقة..... فوائد العسل على الريق للكبد العسل يمد الجسم بالطاقة اللازمة له لذا فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتنشيط الكبد على القيام بوظائفه وطرد السموم من الجسم، لذا فإن تناول ملعقة من عسل النحل بعد الاستيقاظ مباشرةً يحمي من أمراض عديدة تصيب الكبد منها تليف الكبد والفيروسات التي تصيب الكبد مثل الالتهاب الكبدي الوبائي * فوائد العسل على الريق للشعر من أهم مميزات العسل هو الترطيب ، فهو يعمل على ترطيب فروة الرأس من الجذور حتى بصيلة الشعر، ويعالج ومقوٍ للبصيلة، ويحمي من الأمراض الميكروبية التي تسبب الصلع مثل الثعلبة. طريقة الاستخدام أضف نقاط من العسل إلى فروة الرأس وقم بتدليك الفروة، يمكنك مزج العسل مع اللبن الرائب أو مع أحد الزيوت العطرية مثل خشب الأرز وزيت الشاي والجوجويا واللافندر والكافور والبرتقال، يمكنك إضافة قطرة واحدة من كل زيت أو استعمال نوع واحد من الزيت مع العسل ، تستخدم هذه الخلطة لوقف نشاط الميكروبات المهاجمة لفروة الرأس. فوائد العسل على الريق لعلاج الأنيميا يحدث أثناء اتباع الرجيم، أو بشكل وراثي أو أثناء فترة الحمل، نقص في كمية الحديد الموجودة في الدم، ويحدث نقص في كرات الدم الحمراء في الدم ، لذا ينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من الأنيميا وأمراض فقر الدم بتناول ملعقة من العسل على الريق، لأنها تزيد من نسبة الهيموجلوبين في الدم، يمكنك تناول ملعقة من العسل على الريق وملعقة عند النوم حتى تعالج الأنيميا. *فوائد العسل على الريق لأمراض القلب يحتوي العسل على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم في معدله الطبيعي، مما يساعد على توازن الدم ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، فيقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم . * فوائد العسل على الريق للبشرة الدهنية لـ البشرة الدهنية زيوت طبيعية تهتم بنضارتها، لكن العسل يحافظ على التقليل من إفراز الغدد الدهنية الموجودة في البشرة، فهو يعمل على تضييق المسام، فتقل نسبة الميكروبات التي تهاجمها وبهذا يقلل من ظهور حبوب الشباب. للبشرة الدهنية استخدام عسل النحل في تقشير وترطيب البشرة لما له من مميزات رائعة: تنظيف للبشرة لعسل النحل فوائد رائعة لتنظيف البشرة الدهنية، قومي بفرك عسل النحل على الوجه بحيث تتفتح مسام البشرة ويزيل الجلد الميت والأتربة العالقة. تقشير البشرة العسل مقشر رائع ولطيف على البشرة، فيمكنك استخدام مزيج من عسل النحل مع ملعقة من اللوز المطحون، وملعقة صغيرة ونصف من عصير الليمون، قومي بالفرك بلطف واغسلي وجهك بالماء الفاتر، أو استخدمي 3 ملاعق كبيرة من العسل وخلطها مع نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر أو السكر، وتدليك الوجهه ثم غسله بالماء الفاتر. لإزالة حب الشباب العسل له فوائد رائعة في غلق مسامات البشرة مما يمنع تكون حب الشباب، لذا قومي بخلط ملعقة كبيرة من عسل النحل مع ملعقة كبيرة من الحليب، مع ملعقة كبيرة من الكركم ونصف ملعقة من الليمون، ووزعيه على وجهك واتركيه ليجف لنصف ساعة، ثم قومي بغسله بالماء البارد، الحليب يرطب الجلد وينعمه. العسل يعمل على إكساب البشرة والجلد الحيوية اللازمة والترطيب اللازم، اخلطي ملعقة كبيرة من بياض البيض مع العسل ونصف ليمونة ، واتركي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ. قومي بمزج ملعقة كبيرة من مسحوق الشيكولاتة الداكنة ، و2 ملاعق من الحليب وامزجيها بملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من الليمون، اتركي الماسك حتى يجف ، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. تفتيح البشرة من أهم فوائد العسل هي تفتيح البشرة، ويمكنك مزج ملعقتان من عصير الطماطم مع ملعقتين عسل ، وترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد. في الختام نرجو أن نكون قد قدمنا لكم فوائد عسل النحل على الريق لمعالجته للأمراض، وفوائده للبشرة وأقنعة تناسب البشرة الدهنية .