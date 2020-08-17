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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول ظهور لـ‘‘ضاحي خلفان’’ على التلفزيون الإسرائيلي.. بدّل الآية: لن ترض عنك فلسطين.. وهذا ما قاله عن إسرائيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ ضاحي خلفان نداءّا لمتابعيه بضرورة متابعته على شاشة تلفزيون الاحتلال الصهيوني ، حيث سيظهر بصورة رسمية. وكتب خلفان على حسابه في تويتر :" بعد ساعة من الآن تقريبا ستكون لي مقابلة عن بعد مذاعة على القناة 12 الإسرائيلية. وكان خلفان قد أيّد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مهاجما الفلسطينيين في سلسة تدوينات قائلا : " عبر التاريخ الأراضي الفلسطينية لم يحررها من قبضة اليهود قائد فلسطيني.. هاتوا لي قائد فلسطينيا واحدا من 6000 عام إلى اليوم حرر فلسطين من اليهود". وأوضح خلفان : لما تكون سياسة القادة الفلسطينيين سياسة بطيخ...تكون النتيجة إن الناس ينفضوا من حولهم..لوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهذا ما مارسته حماس وغيرها. وتابع قائلا :" هناك ترحيب شعبي واسع في الإمارات والدول العربية بالاتفاقية الإماراتية "الإسرائيلية". وواصل في حديثه عن فلسطين وخاصة قطاع غزة بالقول :" يعني أنت مهما عملت لن ترضى عنك حماس.. ومن في منظومتها.. ما كنا نقدم لغزة كل ما نستطيع ..وغزة ترد لنا الطعنات بكل ما تستطيع قيادتها". ليرد عليه أحد النشطاء بالقول: خلفان يقلب الآية: "لن ترض عنك اليهود" إلى "لن ترض عنك حماس وفلسطين.."!!. وأشار خلفان إلى أننا سنظل نطالب بحقوق الفلسطينيين كما يطالب بها كل إنسان فلسطيني. ووجّه رواد تويتر ردود موجعة لخلفان، حيث كتب أحدهم :" وبعد ساعات كثيرة أو قليلة لا يعلمها إلا الله ستكون لك مقابلة مع الله جهز أجوبة". وسخر أحد المغردين :" اليوم سبت يعني عيد في الإمارات عيدكم مبارك او سبت مبارك يايهود". المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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