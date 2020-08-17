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عدن - ياسمين التهامي - بعد إصابتها في انفجار بيروت .. شاهد أول صور لـ”مي الحريري” في العناية المركزة!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الفنانة اللبنانية، مي الحريري، صورًا لها من داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت بسبب قرب منزلها من مكان الحادث الذي وقع لحظة تواجدها بالمنزل حينها. وقالت “مي” في تصريحات تليف في تصريحات تليفزيونية إن هذه الصور كانت بعد يومين من الانفجار، مؤكدة على أنها الآن بخير، لكن إصابتها كانت خطيرة؛ وهو مادفع الأطباء لوضعها على جهاز التنفس الصناعي، على حد قولها. الجدير بالذكر أن نشر “مي” لصورها جاء بعدما تداولها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وهو ما يؤكد صحتها، حيث أصيبت مي في أنحاء عدّة من جسدها إثر انفجار بيروت بعد أن تحطّم زجاج نافذتها أثناء جلوسها بالقرب منه أثناء الانفجار لتتوجّه بعدها إلى لندن لمتابعة العلاج.

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