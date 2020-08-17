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عدن - ياسمين التهامي - سلطنة عمان تعلن إحباط مخطط تخريبي يستهدف البلاد (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ ت الشرطة في سلطنة عمان ،اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا عقب إحباط عملية تسلل خطيرة للبلاد. وقالت الشرطة في بيان لها على موقعها الرسمي بتويتر تمكنت "شرطة خفر السواحل بمحافظة شمال الباطنة خلال اليومين الماضيين القبض على قاربي تهريب أحدهما بالقرب من ميناء ولاية صحم والآخر بشاطئ ولاية شناص، وعلى متنهما 24 متسللًا من جنسيات آسيوية مختلفة". وحذرت الشرطة العمانية المواطنين والمقيمين من تسهيل دخول المتسللين إلى أراضي السلطنة، داعية إلى عدم تشغيل وإيواء الأيادي العاملة السائبة لما لها من آثار اقتصادية وصحية وحتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية. ودعت الشرطة المواطنين ومن يمتهنون الصيد إلى الإبلاغ الفوري عن المتسللين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وكانت السلطات العمانية أعلنت قبل أيام القبض على مهربين اثنين من جنسية آسيوية أثناء محاولتهما إنزال كمية من المواد المخدرة على أحد شواطئ محافظة مسقط. المصدر: أثير + وسائل إعلام عمانية

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