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عدن - ياسمين التهامي - ليست الإمارات.. تماثيل بوذية في دولة خليجية وما فعلته "امرأة شجاعة" جعل السلطات تتحرك للقبض عليها (شاهد)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ ت وزارة الداخلية البحرينية، التحقيق مع امرأة لإقدامها على تحطيم بوذية. وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن "شرطة المنامة استدعت المرأة (54 عامًا) للتحقيق إثر إتلافها وتحطيمها عمدًا بعض محتويات محل تجاري وتكسير مجسمات تخص إحدى الديانات". كانت امرأة ظهرت في مقطع فيديو وهي تقوم بتحطيم وإتلاف مجسمات لثماثيل هندوسية بأحد المحال التجارية في البحرين، مبررة ذلك بأن "هذا بلد مسلم وهذه المجسمات كفر". وأخذت المرأة تخاطب العامل في المحل التجاري، قائلة: "هذه ديرة حمد بن عيسى"، في إشارة إلى ملك البحرين، مضيفة "هل يرضى حمد بن عيسى بهذا؟". وفي يوليو الماضي، ترددت شائعات حول الشاب البحريني منير عيسى، المقيم في تايلاند حول اعتناقه البوذية، وزواجه من ابنة رئيس الكهنة في الهند. لكنه نفى ذلك، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بظهوره خلال حفل بوذي لتصويره عبر قناته على موقع "يوتيوب"، ولا صحة لتركه الإسلام واعتناقه البوذية.

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