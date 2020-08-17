شكرا لبحثكم عن خبر بيان هام لإتحاد الرشاد اليمني في البيضاء حول جريمة مقتل الدكتور مظهر اليوسفي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر اتحاد الرشاد اليمني فرع محافظةالبيضاء بيان بشأن الحادث الإجرامي الأليم الذي تعرض له الدكتور مظهر اليوسفي .

تابع اتحاد الرشاد اليمني فرع محافظةالبيضاء ببالغ الأسى، الحادث الإجرامي الأليم الذي تعرض له طبيب أسنان يعمل منذ عدة سنوات في المركز الصحي بمديرية الصومعة، وهو الدكتور مظهر محمد سيف اليوسفي من أبناء محافظة تعز، حيث أقدمت عناصر إرهابية إلى قتله وصلبه بصورة مستنكرة ومستفزة .

وإذ يستنكر اتحاد الرشاد اليمني، بشدة هذه العملية البشعة التي تدل على الاستخفاف والاستهانة بالدماء والافتئات على سلطات الدولة من قبل عصابة خارجة عن الدستور والقانون، فإنه يؤكد على الآتي:-

أولا:- إدانة هذه الأعمال الإجرامية المنافية للشرع والقانون واعتبار ذلك من التعدي على حرمات الله وحدوده وانتهاكاً صارخاً للدستور والقانون اليمني.

ثانياً:- إن هذه الأعمال التي تقوم بها هذه العناصر تأتي في سياق التخادم مع المشروع الحوثي الإيراني، وإيجاد الذرائع لعدوانه الغاشم الذي بدأ منذ فترة بالتحشيد للهجوم على أبناء مديرية الصومعة، التي ظلت وما زالت تقاوم العدوان الحوثي طيلة السنوات الماضية، ما يجعل هذه الحادثة تحاك للبحث عن الذرائع والتنقيب عن المبررات للتعدي على أبناء المديرية وشيطنة المنطقة التى ترفض الارهاب بكل أشكاله وألوانه.

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ثالثاً:- يدعو الرشاد الحكومة الشرعية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المديرية وفرض وتمكين سلطات الدولة كما يدعو أبناء المنطقة بمختلف مكوناتهم السياسية والقبلية والاجتماعية والمقاومة الشعبية إلى إدانة ونبذ هذه الأعمال ورفضها، والتمسك بقيم الإسلام الحنيف، والاصطفاف الوطني لحماية المنطقة من جميع أشكال العنف والإرهاب و التجمعات الخارجة على القانون بمختلف مسمياتها..

ونؤكد في الوقت نفسه على قيام الحكماء والعقلاء من أبناء المنطقة بدورهم في إيجاد الحلول لأية إشكالات قد تحدث بعيداً عن الوافدين والدخلاء من خارج المنطقة الذين يسيئون إلى أصالة وعادات أبناء المنطقة بمثل هذه الأعمال المشينة ..

والله الموفق ...

اتحاد الرشاد اليمني

فرع محافظة البيضاء

26 ذو الحجة 1441 هـ

الموافق 2020/8/16 م