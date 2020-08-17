شكرا لبحثكم عن خبر ما هي الهدية المفاجئة التي تلقاها "عبد الملك الحوثي" من إيران؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت طهران، امس السبت عن إهداء وسام قاسم سليماني لثلاث شخصيات عربية بارزة في المنطقة العربية منها من هو حى ومنها من قتل مؤخرا.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد منح أوسمة قاسم سليماني أثناء المهرجان السادس لإحياء حقوق الإنسان الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

وتم إهداء الأوسمة في مراسم خاصة حضرها كبار المسؤولين في السلطات القضائية الإيرانية، وبحضور علي باقري، مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية وحقوق الإنسان.

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ومنحت إيران الأوسمة لثلاث شخصيات أولهم زعيم حركة الانقلاب الحوثي "عبد الملك بدر الدين الحوثي"، أما الثانية فكانت من نصيب الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي رمضان شلح، الذي توفي في السادس من يونيو/ حزيران الماضي من هذا العام.

أما الثالث فهو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، الذي قتل بداية العام في غارة أمريكية استهدفت قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.