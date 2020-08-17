شكرا لبحثكم عن خبر مشرف حوثي يجوب سنحان بخيول صالح السبعة ويمنع التصوير! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
فى جولة تنزهية له جاب الحاكم العسكري ابو آدم الحوثى، مديرية سنحان وسط مجموعة من الخيول التابعة للرئيس الأسبق على عبدالله صالح، بالإضافة إلى تنزهه بالقرب من سد سيان جنوب صنعاء.
وقال شهود عيان ، يوم السبت أن القيادي الحوثي أبو آدم والذي ينتمي إلى محافظة صعدة جاب بسبعة خيول عربية أصيلة تتبع الرئيس السابق صالح مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .
وأضافت المصادر أن الحوثيين منعوا المواطنين من تصوير الخيول والتي تحيط بالحاكم العسكري مع العشرات من العناصر الحوثية المرافقة له من أبناء قبيلة سنحان التابعين للميليشيا الحوثية .
وأكدت المصادر أن الحوثيين فرضوا عدد من العناصر الحوثية التابعة لهم أغلبهم من أبناء المنطقة لفرض الأغاني والزوامل الشعبية ومنع بقية الأغاني على القوارب والتي يتم استثمارها في السدود بالمنطقة .
الجدير ذكره أن الحوثيين يمارسون ضغوطات كبيرة على ابناء المنطقة بعد مقتل الرئيس السابق صالح والذي غدر به أبناء المنطقة خوفا من الميليشيا ومن أبرز هذه الضغوطات الابتزاز في النقاط العسكرية بهدف الجباية على كل شيء حتى أثناء مغادرة الحيوانات (الاغنام- الحمير – الأبقار)تحت إسم رسوم عبور لصالح المشرفين بالقوة.
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