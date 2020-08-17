شكرا لبحثكم عن خبر بطل يمني خسرته الجمهورية و احزن قيادة الجيش استشهاده وأعلنت الرئاسة تعزيته .. صورة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

اشاد نائب رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية واستبساله مع كل أبطال الجيش ورجال مأرب في مواجهة أعتى هجمة كهنوتية إمامية تستهدف الجمهورية والثوابت الوطنية، إضافة إلى أدواره المجتمعية البارزة واتسامه بالتعاون وتفانيه في عمله وخدمة أبناء المجتمع.

ونوه نائب الرئيس إلى أنه علاوة على تفاني الشهيد الشبواني في أداء مهامه الإدارية لم يعفِ نفسه من مساندة أبطال الجيش والدفاع عن الأرض والعرض وهو رد بليغ لكل من يستنقص من تضحيات الأبطال أو يشمت في جراحهم ورباطهم في ميادين الحرية والكرامة.



وعبر نائب رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الشبواني، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.