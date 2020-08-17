شكرا لبحثكم عن خبر اللواء "القميري" يعلق على مقتل القائد العسكري الذي مثل رحيله خسارة كبيرة للحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث المفتش العام للقوات المسلحة الحكومية اللواء الركن" عادل هاشم القميري، برقية عزاء ومواساة في مقتل العميد محمد الركن– قائد اللواء 122مشاة خلال مشاركته في قيادة العمليات العسكرية في جبهات محافظة الجوف.

وأشاد اللواء القميري في البرقية بمناقب العميد الركن وأدواره التي قدمها في مختلف الجبهات في مواجهة جماعة الحوثي كواحد من أبرز ضباط القوات المسلحة .



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وقال المفتش العام "إننا التضحيات التي يقدمها منتسبي القوات المسلحة في كل الجبهات وهم يدافعون عن الدين والوطن واستعادة الشرعية وتخليص البلاد من المليشيا المتمردة"

وعبّر اللواء القميري عن خالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد وزملائه ولكافة منتسبي القوات المسلحة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته..

وقتل العميد محمد الركن كبير جراء المعارك مع الحوثيين في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وفي وقت سابق نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، العميد محمد علي الركن، قائد اللواء 122 مشاه، الذي قتل ،اليوم، في معارك الحوثيين بمحافظة الجوف.

وجاء في البيان أن "الركن كان من أوائل الضباط الذين هبّوا مبكرا إلى ميادين ومواقع الشرف لتحرير الوطن واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية ووقفوا في مقدمة الصفوف وشاركوا ببسالة في قيادة عمليات دحر المليشيا الحوثية في محافظة الجوف وعدد من المواقع والمناطق".