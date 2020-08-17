جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة أوضح القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن تصعيد العدوان اليوم في الحديدة جزء من سلسلة خروق يغطيها المبعوث الأممي مارتن غريفث وفريقه في اليمن

وأضاف قحيم لقناة المسيرة ان سفن الوقود لا تزال محتجزة والأمم المتحدة لم تتمكن من إدخال مساعدات لأهالي مدينة الدريهمي المحاصرة.

وقد شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات على مصنع للزيوت في منطقة العرج بمديرية باجل، مستهدفة خزانات الوقود الخاصة بمصنع الزيوت بمديرية باجل في خرق فاضح لاتفاق السويد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الحديدة: خروقات العدوان في الحديدة يغطيها المبعوث الأممي وفريقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.