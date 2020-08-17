شكرا لبحثكم عن خبر "بن بريك" يكشف عن رؤية المجلس في المرحلة المقبلة (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك سر لقاءاته بقيادة الحكومة الشرعية في الرياض والتي أثارت استغراب الجميع في الآونة الأخيرة .
وقال"بن بريك" في تغريدة رصدها"يمن برس" نحن أصحاب قضية عادلة وسنجلس مع الجميع وسنمد يدنا للجميع ولن نتأخر في أي اتجاه في سبيل وصول قضيتنا وحقوق شعبنا" .
وأضاف قائلا :"جلس سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي مع المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية (الرئيس هادي) من قبل، وما لقاءاتي إلا مكملة لتلك اللقاءات ناقلا توجيهاته ورؤية الانتقالي في هذه المرحلة وما بعدها".
وتأتي تغريدة الانتقالي بعد يومين من نشره صورة من لقائه مع رئيس مجلس النواب اليمني "سلطان البركاني" في العاصمة السعودية الرياض.
وقال بن بريك حينها :"التقيت صباح هذا اليوم بدولة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وكان لقاء مثمرا في كل ما فيه نفع البلاد والعباد "
وكانت السعودية، قد أعلنت أواخر يوليو عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وقدمت آلية لتنفيذ الاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.
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