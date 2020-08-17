شكرا لبحثكم عن خبر شاب ثلاثيني ينهي حياته بطريقة مؤلمة في إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدم شاب ثلاثيني على الانتحار بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين "وسط البلاد" بعد أيام من انتحار مواطن في إصلاحية السجن المركزي بالمدينة .
ونقل "المصدر أونلاين" عن سكان محليين قولهم إن شابا يدعى "أ ش" أقدم على الانتحار شنقا، في مقر سكنه، الذي يقطن فيه مع بقية عمال إحد المحلات التجارية التي يعمل فيها الشاب بمدينة إب.
وبحسب السكان فإن الشاب يعاني من ظروف اقتصادية صعبة يعتقد أنها تقف خلف عملية الانتحار.
وينحدر الشاب الذي أقدم على الانتحار، إلى مديرية جبلة، ويعمل في محل لبيع الملابس في شار العدين وسط مدينة إب.
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