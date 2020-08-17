شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول عربي كبير : هؤلاء من منعوا تكرار سيناريو اليمن في بلادنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، "محمد حمدان دقلو" الشهير بـ"حميدتي"، إن السودان مهدد بالتمزق، وإن هناك من يخطط لتفتيته سرا، داعيا المكونات الاجتماعية إلى قبول بعضها البعض.

وخلال كلمة له بالخرطوم أمس أمام جلسةٍ للصلح بين مكونات قبلية تنحدر من ولاية جنوب كردفان، اعتبر حميدتي أنه لولا جهود القوات المسلحة لأصبح السودان مثل اليمن، على حد تعبيره.



وكان نائب رئيس مجلس السيادة تحدث مرارا عن "أيد خفية" وراء النزاعات القبلية في البلاد.

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وتأتي تصريحات المسؤول السوداني في وقت تتواتر فيه المواجهات القبلية في عدة مناطق، والتي غالبا ما تكون دامية.

وبعد أعمال عنف دامية بإقليم دارفور (غربي السودان) تم نشر تعزيزات أمنية وعسكرية وإعلان حالة الطوارئ ببعض المناطق، وشهدت مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر (شرق) مواجهات بين قبيلتي البني عامر والنوبة أسفرت عن مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات، وتم أيضا إرسال تعزيزات عسكرية لاحتواء الوضع.

ومؤخرا، شهدت ولاية جنوب كردفان، التي التقى حميدتي بعض مكوناتها بالخرطوم، هجوما لمتمردين من الحركة الشعبية لتحرير السودان-جناح الحلو على قوات حكومية مما أسفر عن خسائر في صفوف الأخيرة، وفقا للجيش السوداني.