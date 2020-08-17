شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يزف بشائر "تثلج الصدور" من ثلاث جبهات مشتعلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الجيش الوطني مستجدات المعارك الضارية التي تدور في جبهات “صرواح”، و”نهم” و”الجوف” شمالي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوض معارك متواصلة ضد الحوثين على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله، إن “قوات الجيش الوطني، شنّت، اليوم الأحد، هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية بمديرية نهم، وأسفر الهجوم أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف (الحوثيين)”.



وفي جبهة نجد العتق، استدرجت قوات الجيش مجموعة من المسلحين الحوثيين إلى كمين محكم أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع التي جرى تحريرها مؤخّراً، وأسفر الكمين عن مصرع وجرح جميع العناصر المتسللة.

على الصعيد، دمّرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة تابعة للحوثيين بمنطقة نجد العتق، كما استهدف بغارات أخرى تعزيزات حوثية في مواقع متفرقة بمديرية نهم، وتمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها، وفقاً للمركز.

وأمس السبت، أعلن الجيش الوطني مقتل 25 حوثيا في مواجهات بمحافظة الجوف، فيما استعادت قواته السيطرة على مواقع في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.